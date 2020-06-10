Відома американська співачка Бейонсе домовляється щодо співпраці з компанією Disney на постійній основі.

Зірка готується підписати контракт на суму в 100 мільйонів доларів, повідомив британський таблоїд The Sun.

Компанія запропонувала продовжити співачці співпрацю після того, як вона виконала саундтрек та озвучила левицю Налу у стрічкі "Король лев". До того ж Бейонсе представила однойменний музичний альбом.

Співачка Бейонсе Іnstagram Бейонсе

"Керівництво Disney розуміє, що Бейонсе якнайкраще підходить для їхнього бренду. І "Король лев" став лише черговим доказом цього", – розповів інсайдер.

Також повідомляється, що співачка візьме участь ще у трьох проектах Disney. Одним з них буде саундтрек до продовження фільму "Чорна пантера", яке вийде вже наступного року. Про інші два поки нічого не відомо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як змінювалася Бейонсе протягом своєї кар'єри.

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