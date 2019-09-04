Бейонсе – 38: як змінювалася культова співачка

Популярна американська співачка Бейонсе у середу, 4 вересня, святкує день народження.

Так, зірці виповнюється 38 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася артистка.

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе народилася 4 вересня 1981 року у Х'юстоні. Ще бувши дитиною, вона брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах. Прославилася Бейонсе в кінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.

Бейонсе у дитинстві Фото: Lichnosti

Бейонсе і перший склад "Destiny's Child" Фото: uznayvse.ru

Бейонсе і Destiny's Child Фото: uznayvse.ru

Бейонсе і Destiny's Child Фото: i.pinimg.com

Під час розколу Destiny's Child співачка випустила свій дебютний сольний альбом Dangerously in Love (2003), до якого входили такі хіти, як "Crazy in Love", "Baby Boy", і який став одним із найуспішніших альбомів 2003 року. За цей альбом Бейонсе отримала рекордні п'ять музичних премій "Греммі".

Обкладинка до альбому Бейонсе Dangerously in Love Фото: beyoncepedia.fandom.com

Бейонсе Фото: ru.hellomagazine.com

Бейонсе Фото: peopletalk.ru

У 2006 році Бейонсе випустила альбом B'Day, він посів перший рядок у чартах Billboard. Її третій сольний альбом I Am...Sasha Fierce, випущений у листопаді 2008 року, включав хіт "Single Ladies (Put a Ring on It)". Альбом і його сингли заробили шість "Греммі", що стало рекордом для співачки.

Бейонсе Фото: peopletalk.ru

Бейонсе Фото: www.oops.ru

У квітні 2012 року жінку також визнали найкрасивішою на планеті за версією журналу People. У 2017 році Бейонсе посіла перше місце у рейтингу Billboard's Top 50 Money Makers of 2016 (найбільш високооплачуваних музикантів за 2016 рік). За даними видання її дохід складав 62,1 мільйона доларів.

Бейонсе Фото: www.oops.ru

Бейонсе Фото: www.oops.ru

Зазначимо, що Бейонсе – одна з найуспішніших артисток "Греммі", яка отримала 20 нагород, 17 із яких отримані нею як сольною виконавицею і три – як учасницею групи Destiny's Child.

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Rolling Stone презентував список зі 100 кращих пісень XXI століття. На першому місці опинилася спільна композиція Джей-Зі та Бейонсе — "Crazy in Love", сингл із дебютного альбому 2003 року "Dangerously in Love".

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