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4 вересня • оновлено в 10:32
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Бейонсе – 38: як змінювалася культова співачка

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Популярна американська співачка Бейонсе у середу, 4 вересня, святкує день народження.

Так, зірці виповнюється 38 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася артистка.

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Бейонсе народилася 4 вересня 1981 року у Х'юстоні. Ще бувши дитиною, вона брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах. Прославилася Бейонсе в кінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.

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Бейонсе у дитинстві

Бейонсе у дитинстві

Фото: Lichnosti

Бейонсе і перший склад "Destiny's Child"

Бейонсе і перший склад "Destiny's Child"

Фото: uznayvse.ru

Бейонсе і Destiny's Child

Бейонсе і Destiny's Child

Фото: uznayvse.ru

Бейонсе і Destiny's Child

Бейонсе і Destiny's Child

Фото: i.pinimg.com

Під час розколу Destiny's Child співачка випустила свій дебютний сольний альбом Dangerously in Love (2003), до якого входили такі хіти, як "Crazy in Love", "Baby Boy", і який став одним із найуспішніших альбомів 2003 року. За цей альбом Бейонсе отримала рекордні п'ять музичних премій "Греммі".

Обкладинка до альбому Бейонсе Dangerously in Love

Обкладинка до альбому Бейонсе Dangerously in Love

Фото: beyoncepedia.fandom.com

Бейонсе

Бейонсе

Фото: ru.hellomagazine.com

Бейонсе

Бейонсе

Фото: peopletalk.ru

У 2006 році Бейонсе випустила альбом B'Day, він посів перший рядок у чартах Billboard. Її третій сольний альбом I Am...Sasha Fierce, випущений у листопаді 2008 року, включав хіт "Single Ladies (Put a Ring on It)". Альбом і його сингли заробили шість "Греммі", що стало рекордом для співачки.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: peopletalk.ru

Бейонсе

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

У квітні 2012 року жінку також визнали найкрасивішою на планеті за версією журналу People. У 2017 році Бейонсе посіла перше місце у рейтингу Billboard's Top 50 Money Makers of 2016 (найбільш високооплачуваних музикантів за 2016 рік). За даними видання її дохід складав 62,1 мільйона доларів.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

Бейонсе

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

Зазначимо, що Бейонсе – одна з найуспішніших артисток "Греммі", яка отримала 20 нагород, 17 із яких отримані нею як сольною виконавицею і три – як учасницею групи Destiny's Child.

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Бейонсе

Бейонсе

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Rolling Stone презентував список зі 100 кращих пісень XXI століття. На першому місці опинилася спільна композиція Джей-Зі та Бейонсе — "Crazy in Love", сингл із дебютного альбому 2003 року "Dangerously in Love".

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Бейонсе
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