Бейонсе – 38: як змінювалася культова співачка

Популярна американська співачка Бейонсе у середу, 4 вересня, святкує день народження.
Так, зірці виповнюється 38 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася артистка.
Бейонсе
Фото з Instagram
Бейонсе народилася 4 вересня 1981 року у Х'юстоні. Ще бувши дитиною, вона брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах. Прославилася Бейонсе в кінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.
Бейонсе у дитинстві
Фото: Lichnosti
Бейонсе і перший склад "Destiny's Child"
Фото: uznayvse.ru
Бейонсе і Destiny's Child
Фото: uznayvse.ru
Бейонсе і Destiny's Child
Фото: i.pinimg.com
Під час розколу Destiny's Child співачка випустила свій дебютний сольний альбом Dangerously in Love (2003), до якого входили такі хіти, як "Crazy in Love", "Baby Boy", і який став одним із найуспішніших альбомів 2003 року. За цей альбом Бейонсе отримала рекордні п'ять музичних премій "Греммі".
Обкладинка до альбому Бейонсе Dangerously in Love
Фото: beyoncepedia.fandom.com
Бейонсе
Фото: ru.hellomagazine.com
Бейонсе
Фото: peopletalk.ru
У 2006 році Бейонсе випустила альбом B'Day, він посів перший рядок у чартах Billboard. Її третій сольний альбом I Am...Sasha Fierce, випущений у листопаді 2008 року, включав хіт "Single Ladies (Put a Ring on It)". Альбом і його сингли заробили шість "Греммі", що стало рекордом для співачки.
Бейонсе
Фото: peopletalk.ru
Бейонсе
Фото: www.oops.ru
У квітні 2012 року жінку також визнали найкрасивішою на планеті за версією журналу People. У 2017 році Бейонсе посіла перше місце у рейтингу Billboard's Top 50 Money Makers of 2016 (найбільш високооплачуваних музикантів за 2016 рік). За даними видання її дохід складав 62,1 мільйона доларів.
Бейонсе
Фото: www.oops.ru
Бейонсе
Фото: www.oops.ru
Зазначимо, що Бейонсе – одна з найуспішніших артисток "Греммі", яка отримала 20 нагород, 17 із яких отримані нею як сольною виконавицею і три – як учасницею групи Destiny's Child.
Бейонсе
Фото з Instagram
Бейонсе
Фото з Instagram
Бейонсе
Фото з Instagram
Бейонсе
Фото з Instagram
Бейонсе
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Rolling Stone презентував список зі 100 кращих пісень XXI століття. На першому місці опинилася спільна композиція Джей-Зі та Бейонсе — "Crazy in Love", сингл із дебютного альбому 2003 року "Dangerously in Love".
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