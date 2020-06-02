Бедрос Кіркорову - 88: як виглядав в молодості батько знаменитого співака

2 червня свій 88 День народження святкує батько російського співака Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров. Він народився в 1932 році в Варні і має вірменське походження.

Бедрос Кіркоров став першим із зарубіжних виконавців, який отримав звання заслуженого артиста РФ. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як він виглядав в молодості.

У дитинстві Бедрос Кіркоров хотів брати участь в танцювальному колективі, але всі місця були зайняті. У хорі через виділяється серед інших голосу його звали "труба". В армії співав у військовому ансамблі. У Болгарії Кіркорова почув композитор Арно Бабаджанян і запросив в Москву, щоб Бедрос зміг здобути музичну освіту.

В даний час Бедрос Кіркоров з другою дружиною Людмилою володіє фермою в Новгородській області. Часто супроводжує на гастролях сина. Гастролює сольно, регулярно виступає і бере участь у громадській діяльності, займається благодійністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров зізнався, що за час карантину схуд на 30 кілограмів.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!