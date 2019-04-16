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"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото

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Відомий російський співак Діма Білан здивував шанувальників старим знімком, який був зроблений на початку нульових років.

Відповідне фото він опублікував у своєму Instagram-акаунті, викликавши ажіотаж і ностальгію в коментарях.

"У кого з вас є минуле, причому заманливе та з ременями? В загальному, це БДСМ минулого століття", – підписав артист.

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На знімку Білан позував у величезній кількості різнокольорових ременів на будь-який смак, які в ті часи були на піку популярності у молоді. Шанувальники помітили, що співак на знімку ще зовсім молодий. У коментарях підтримали жарт про еротичний обміні владою та згадали минулі часи.

"З таким бдсмщиком гріх не спробувати! Відлупцюй повністю", "Домінуй, володарюй, принижуй", "То я думаю, звідки мої травми дитинства", "Молоденький такий", "Гарненький. Була справа, досі небайдужі до ремінців" , "Так ... у мене був ремінь із зайчиком плейбой, який кліпав при натисканні кнопки", – написали у коментарях.

"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото
"БДСМ минулого століття": Білан здивував шанувальників несподіваним фото

Діма Білан

Діма Білан

Instagram@bilanofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Білану екстрено призначили операцію через серйозну травму ноги. Після процедури артист опинився в інвалідному кремлі.

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Особа
Діма Білан
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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