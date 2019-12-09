"Бажаю не бути тупими мавпами": мережу розлютив скандал з Моргенштерном в Одесі

Користувачів мережі розлютило висловлювання російського музиканта Алішера Ваєєва, більш відомого під псевдонімом Morgenshtern, про жалобу в Україні після пожежі в одеському коледжі.

Так, своє невдоволення тим, що сталося висловив український репер Ярмак, а також безліч українців.

instagram.com/morgen_shtern

"Люди скинули. Прям ах*їв від аморальності. Одеса, нормально тусонули? В країні загальнонаціональна жалоба, якщо приїжджий музикант не поважає те, що відбувається в нашій країні, то навіщо взагалі пускати такий пил?", - написав Ярмак.

Пізніше між ним і Алішером зав'язалася невелика перепалка в коментарях.

"Я трохи прозрів. Я не можу уявити українського артиста, який під час жалоби в Кемерово кричить зі сцени:" на *уй траур". І боюся уявити, щоб з ним взагалі зробили. Я, чесно кажучи, вражений одеситами, які говорять: "так а що нам, якщо траур, сидіти сумувати?". Знаєте, можна просто поважати. Тому що на таких поняттях, як повага і співчуття побудована вся еволюція людини. Всім бажаю розвитку, добра і не бути тупими мавпами", - додав Ярмак.

"В Одесі російський співак, напевно ротом, Morgenshtern, в день жалоби за загиблими у пожежі на Троїцькій зі сцени сказав, -" Просто е ** ная показуха. Давайте замість жалоби влаштуємо день, бл * дь, крику! ". Запоребріковие вирішили, що їм в Україні вже все можна?"

В # Одеса російський співак, напевно ротом, Morgenshtern, в день жалоби за загиблими у пожежі на Троїцькій зі сцени сказав, - "Просто @ баная показуха. Давайте замість жалоби влаштуємо день, бл * дь, крику!". Запоребріковие вирішили, що їм в Україні вже все можна?



pic.twitter.com/amVTrzOuHZ - Одеська істіраясь (@OdessaHistory) December 9, 2019

"8 людей загинули внаслідок пожежі в Одесі, доля ще 10 невідома, національна трегедія в країні. Російський реперок - Morgenstern іронізує над цим. В Україні таке можна. Уявляю собі такі ж висловлювання після трагедії в Кемерово. Ні, там би нічого такого він не говорив"

8 людей погибли внаслідок пожежі в Одесі частка ще 10 невідома, національна трегедія в стране.

Російський Реперок - morgenstern іронізує з цього.

В Україні таке можна.

Уявляю Собі Такі ж вісловлювання после трагедії в Кемерово. Ні там бі Нічого такого ВІН не говорив.

сучара pic.twitter.com/vb2F3kL2dt - Krus (@IamKrus) December 9, 2019

"Цікаво коли пожежа у "Зимовий вишні" Кемерово, він кож волав? Чи там скрепна пожежа була? Їдь на.... На Рашку там горлай. А краще Запитай у вашого пуйла, запитай чому у Кемерово діти загинули"

Цікаво коли пожежа у "зимовий вишні" Кемерово, ВІН кож вола? Чи там скрепна пожежа була?

Їдь на .... На Рашку там Горлай. А краще Запитай у вашого пуйла, Запитай чому у Кемерово діти погибли. https://t.co/CnngiOhKgX - Олександр. Все добре. (@ jBl22zvG73qatpk) December 9, 2019

Сам Моргенштерн поспішив виправдатися перед українцями.

"Хочу трохи прояснити ситуацію, тому що дуже дорожу аудиторією українською. Вчора був траур в Одесі через те, що згорів коледж і загинуло кілька підлітків. Я на сцені, перед виступом сказав, що траур - це є**на показуха. Тому що для кого потрібен траур? Для кого? Для чого? Для людей, які померли? Їм по *уй, вони померли. Для родичів може бути - ні. Якби я втратив дитину, то останнє, що б я хотів, щоб вся країна мені співчувала. Я б хотів, щоб від**балісь від мене всі. А траур - це просто є**на показуха. І я крикнув " Давайте влаштуємо не день жалоби, а день крику про те, чому не перевіряють коледжі на пожежну безпеку". Я трохи почитав - цей коледж, який згорів, не перевіряли п'ять років", - завив репер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "є**ною показухою".

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