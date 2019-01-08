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''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором

3.4тЧитати матеріал російською

Російська журналістка Ксенія Собчак розлютила росіян зухвалою витівкою. Перебуваючи на відпочинку вона одягла купальник, який нагадав користувачам мережі прапор України.

Багато росіян накинулися на журналістку з образами, оскільки, на їх думку, подібна витівка є образою для жителів РФ. Фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором

instagram.com/xenia_sobchak

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Користувачі мережі обурені тим, що Собчак одягла купальник таких кольорів.

''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором
''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Максим Віторган виклав в мережу ролик з голою дружиною Ксенією Собчак. На кадрах, які чоловік Собчак опублікував в сторіз Instagram, вона загорнулася в ковдру і голосно виконує пісню Земфіри "Лондон".

Особа
Ксенія Собчак
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Захаров Дмитрий, ну живет эта "дауниха" по круче тебя раз так 100, а ты собирай валежник и мычи тут...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Господи да всем пох, дауниха надела цвета дауна)))))))) Забыли написать, главный конкурент Путина на выборах))))))))
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сочетание синего и желтого является одним из самых рапространенных в мире. Но в рашке оно под анафемой. Идиоты.
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