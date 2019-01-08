''Батько в труні перевернеться'' Собчак розлютила росіян українським прапором

Російська журналістка Ксенія Собчак розлютила росіян зухвалою витівкою. Перебуваючи на відпочинку вона одягла купальник, який нагадав користувачам мережі прапор України.

Багато росіян накинулися на журналістку з образами, оскільки, на їх думку, подібна витівка є образою для жителів РФ. Фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/xenia_sobchak

Користувачі мережі обурені тим, що Собчак одягла купальник таких кольорів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Максим Віторган виклав в мережу ролик з голою дружиною Ксенією Собчак. На кадрах, які чоловік Собчак опублікував в сторіз Instagram, вона загорнулася в ковдру і голосно виконує пісню Земфіри "Лондон".