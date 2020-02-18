"Батько топтався по голові": учасниця "Від пацанки до панянки" приголомшила зізнанням

На Новому каналі стартувало реаліті "Від пацанки до панянки". Під час першого випуску одна з учасниць Вікторія Кошутіна вразила моторошним зізнанням про побої в родині.

Так, 20-річна одеситка Вікторія розповіла, що не спілкується зі своїми батьками через постійне домашнє насильство. Батько дівчини бив її до втрати свідомості, повідомила пресслужба Нового каналу.

Вікторія Кошутіна Пресслужба проекту

"Якось я прийшла додому, а батько був злий і почав бити мене. Бив руками, ногами, а потім буквально топтався по моїй голові. Я стікала кров'ю. Кілька разів втрачала свідомість. А мама? Мама вибрала його", – здивувала одкровенням учасниця реаліті.

Також вона додала, що саме через це почала вживати алкоголь і наркотики, проте такий спосіб життя може призвести до фатального кінця.

Вікторія Кошутіна Прес-служба Нового каналу

"Єдине, що допомагає мені вгамувати біль і забути про це – алкоголь і наркотики. Я розумію, що довго в такому ритмі не протягну. Закінчу або в якомусь реабілітаційному центрі, або, ще гірше, в тюрмі, або ж взагалі помру", – додала 20-річна дівчина.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завіша замість Школи леді відправилася в реабілітаційний центр, де буде лікуватися від алкоголізму.

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