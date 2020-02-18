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18 лютого • оновлено в 21:12
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"Батько топтався по голові": учасниця "Від пацанки до панянки" приголомшила зізнанням

3.3т
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На Новому каналі стартувало реаліті "Від пацанки до панянки". Під час першого випуску одна з учасниць Вікторія Кошутіна вразила моторошним зізнанням про побої в родині.

Так, 20-річна одеситка Вікторія розповіла, що не спілкується зі своїми батьками через постійне домашнє насильство. Батько дівчини бив її до втрати свідомості, повідомила пресслужба Нового каналу.

Вікторія Кошутіна

Вікторія Кошутіна

Пресслужба проекту

"Якось я прийшла додому, а батько був злий і почав бити мене. Бив руками, ногами, а потім буквально топтався по моїй голові. Я стікала кров'ю. Кілька разів втрачала свідомість. А мама? Мама вибрала його", – здивувала одкровенням учасниця реаліті.

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Також вона додала, що саме через це почала вживати алкоголь і наркотики, проте такий спосіб життя може призвести до фатального кінця.

Вікторія Кошутіна

Вікторія Кошутіна

Прес-служба Нового каналу

"Єдине, що допомагає мені вгамувати біль і забути про це – алкоголь і наркотики. Я розумію, що довго в такому ритмі не протягну. Закінчу або в якомусь реабілітаційному центрі, або, ще гірше, в тюрмі, або ж взагалі помру", – додала 20-річна дівчина.

Вікторія Кошутіна

Вікторія Кошутіна

Пресслужба Нового каналу

Вікторія Кошутіна

Вікторія Кошутіна

Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завіша замість Школи леді відправилася в реабілітаційний центр, де буде лікуватися від алкоголізму.

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Автор
Єва Романова
Теги
Новий канал шоу Від пацанки до панянки
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тимчук нина
тимчук нина
Не всем везет с детьми.
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