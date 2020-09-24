Батько Тесака помітив сліди насильства на тілі сина

Ольга Веркалець Люди 20:03, 24.09.2020 Оновлено: 20:22, 24.09.2020

Батько націоналіста Максима "Тесака" Марцинкевича, заявив, що виявив сліди тортур на тілі сина.

У відеозверненні, яке опублікував Telegram-канал Mash, Сергій Марцинкевич розповів, що оглянув труп сина і виявив на його тілі сліди ін'єкції (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Там були сліди тортур, відірвані дві нігтьові пластини на ногах", – наголосив Марцинкевич-старший.

Батько "Тесака" також закликав не вірити у версію з самогубством. Відзначимо, що тіло Марцинкевича два дні не видавали родичам. Співробітники моргу посилалися на карантинні обмеження або говорили про нестачу підписів на документах родичів загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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