Батько Тесака помітив сліди насильства на тілі сина
Батько націоналіста Максима "Тесака" Марцинкевича, заявив, що виявив сліди тортур на тілі сина.
У відеозверненні, яке опублікував Telegram-канал Mash, Сергій Марцинкевич розповів, що оглянув труп сина і виявив на його тілі сліди ін'єкції (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Там були сліди тортур, відірвані дві нігтьові пластини на ногах", – наголосив Марцинкевич-старший.
Батько "Тесака" також закликав не вірити у версію з самогубством. Відзначимо, що тіло Марцинкевича два дні не видавали родичам. Співробітники моргу посилалися на карантинні обмеження або говорили про нестачу підписів на документах родичів загиблого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
тіло Марцинкевича було знайдено в калюжі крові в одній із поодиноких камер СІЗО №3 в Челябінську, де він перебував за ґратами з 2014 року.
Шоумен Стас Барецький, який підтримував дружні стосунки з активістом, вказав, що його суїцид інсценовано – за версією Барецького, "Тесака" могли вбити.
Марцинкевич також виступав на українському телебаченні. У програмах націоналіст розповідав, як боровся з педофілією завдяки власній організації "Оккупай-педофіляй".