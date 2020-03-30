75-річний батько Меган Маркл Томас вважає, що вона вчинила з королевою так само, як і з ним. Він вважає, що подружжю потрібно повернутися до Британії і підтримувати королеву, яка в силу свого віку знаходиться в групі ризику через коронавірус.

Крім того, Томас Маркл заявив, що принц Гаррі виглядає жалюгідним, пише The Sun.

"Це просто смішно. Неможливо змусити Гаррі виглядати більш жалюгідним, ніж зараз це зробила Меган", - заявив батько герцогині.

Також Томас Маркл впевнений, що в Лос-Анджелесі подружжя опиниться в середовищі самих забезпечених людей і зможе заробити багато грошей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

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