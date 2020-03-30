Головна Новини
30 березня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Батько розгромив Меган Маркл через приниження Гаррі: зробила його жалюгідним

1.6т
Читати матеріал російською

75-річний батько Меган Маркл Томас вважає, що вона вчинила з королевою так само, як і з ним. Він вважає, що подружжю потрібно повернутися до Британії і підтримувати королеву, яка в силу свого віку знаходиться в групі ризику через коронавірус.

Крім того, Томас Маркл заявив, що принц Гаррі виглядає жалюгідним, пише The Sun.

"Зробила його жалюгідним": батько Маркл розгромив її за приниження чоловіка
"Це просто смішно. Неможливо змусити Гаррі виглядати більш жалюгідним, ніж зараз це зробила Меган", - заявив батько герцогині.

Також Томас Маркл впевнений, що в Лос-Анджелесі подружжя опиниться в середовищі самих забезпечених людей і зможе заробити багато грошей.

"Зробила його жалюгідним": батько Маркл розгромив її за приниження чоловіка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги