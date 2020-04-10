Батько Ріанни захворів коронавірусом: подробиці

Марія Дідик люди 17:47, 10.04.2020 Оновлено: 17:58, 10.04.2020

Батько відомої американської співачки Ріанни 66-річний Рональд Фенті захворів коронавірусом.

Він зізнався, що через прогресування хвороби виявився на межі життя і смерті, пише видання The Sun.

Рональд Фенті зізнався, що недавно тест на коронавірус показав позитивний результат, а симптоми недуги були настільки потужними, що він навіть не сподівався на одужання.

"У мене горіло тіло і обличчя від сильної температури. Я побоювався гіршого. Я думав, що помру, чесно", – розповів Рональд Фенті.

Дізнавшись про смертельний діагноз у батька, Ріанна придбала апарат для штучної вентиляції легенів і відправила його в Барбадос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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