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"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами

10.3т Читати матеріал російською

Син російського продюсера і музиканта Барі Алібасова, який недавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", заробив на хворобі батька 20 мільйонів рублів і зник.

Про це в інтерв'ю виданню "7 дней" розповів сам продюсер. Також він додав, що син навіть не сплатив йому необхідні ліки.

"Не я заробив! Син заробив! 20 мільйонів! Я говорю, ну ти з цих грошей хоч коржик мені купи. Хоча б 100 рублів мені дай на ліки! А він просто зник. Відтоді я його і не бачив", — поділився Алібасов.

"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами

Барі Алібасов

Фото: utro.ru

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Також він розкритикував свого сина за те, що той оприлюднив його фото з реанімації.

"Молоді, вони на всьому хочуть заробляти. Батько при смерті, а для нього це піар", — зазначив Алібасов.

"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами

Барі Алібасов і його син

Фото: Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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Иванов Евгений
Иванов Евгений
Два мудака! Они друг друга стоят. Сынуля кинул папашу на бабки за развод доверчивых граждан и папаша-педик пытается компенсировать потери очередным скандалом. Мерзости они оба, но виновны в этом те кто интересуется их жизнью. Забудьте о них навсегда. Когда они перестанут быть интересны пойдут бомжевать
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