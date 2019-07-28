"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами

Син російського продюсера і музиканта Барі Алібасова, який недавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", заробив на хворобі батька 20 мільйонів рублів і зник.

Про це в інтерв'ю виданню "7 дней" розповів сам продюсер. Також він додав, що син навіть не сплатив йому необхідні ліки.

"Не я заробив! Син заробив! 20 мільйонів! Я говорю, ну ти з цих грошей хоч коржик мені купи. Хоча б 100 рублів мені дай на ліки! А він просто зник. Відтоді я його і не бачив", — поділився Алібасов.

Барі Алібасов Фото: utro.ru

Також він розкритикував свого сина за те, що той оприлюднив його фото з реанімації.

"Молоді, вони на всьому хочуть заробляти. Батько при смерті, а для нього це піар", — зазначив Алібасов.

Барі Алібасов і його син Фото: Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.

Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.

Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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