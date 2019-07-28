"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами

Син російського продюсера і музиканта Барі Алібасова, який недавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", заробив на хворобі батька 20 мільйонів рублів і зник.
Про це в інтерв'ю виданню "7 дней" розповів сам продюсер. Також він додав, що син навіть не сплатив йому необхідні ліки.
"Не я заробив! Син заробив! 20 мільйонів! Я говорю, ну ти з цих грошей хоч коржик мені купи. Хоча б 100 рублів мені дай на ліки! А він просто зник. Відтоді я його і не бачив", — поділився Алібасов.
Барі Алібасов
Фото: utro.ru
Також він розкритикував свого сина за те, що той оприлюднив його фото з реанімації.
"Молоді, вони на всьому хочуть заробляти. Батько при смерті, а для нього це піар", — зазначив Алібасов.
Барі Алібасов і його син
Фото: Lshot
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Продюсер нібито потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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