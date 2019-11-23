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23 листопада • оновлено в 05:04
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Батько потролив відверте фото доньки і став зіркою мережі

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19-річна користувачка Twitter Тара Райлі з ніком T опублікувала відвертий знімок, який згодом знайшов її батько. Він вирішив зробити фотовідповідь доньці й запостив аналогічний кадр.

Так, дівчина позувала в одних лише трусах перед дзеркалом. Свої оголені груди вона прикрила руками. Зазначимо, що коли чоловік побачив настільки пікантну публікацію — не став її лаяти. Він вирішив вибрати інший метод виховання і спародіював її.

Тара Райлі

Тара Райлі

Фото: twitter/taaarrrraa

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"Не знаю, де вона цього навчилася", — підписав батько Тари фото.

Батько потролив відверте фото доньки

Батько потролив відверте фото доньки

Фото: twitter/taaarrrraa

Публікація за кілька днів зібрала понад 262 тисяч лайків, а користувачі мережі зазначили незвичайний підхід чоловіка до виховання доньки.

"Нам подобається такий вид підтримки", "Це так чудово", "Мені подобається батько, який не говорить дорослому, що йому робити", "Твій батько легенда", — написали люди.

Батько потролив відверте фото доньки і став зіркою мережі
Батько потролив відверте фото доньки і став зіркою мережі
Батько потролив відверте фото доньки і став зіркою мережі
Батько потролив відверте фото доньки і став зіркою мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту США хлопчик пожартував над мамою, яка на тиждень полетіла по роботі в Арканзас і став зіркою мережі.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
фотографии прикол
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