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5 січня • оновлено в 14:29
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"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"

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Російська телеведуча Ксенія Собчак викликала бурхливі обговорення в мережі, написавши, що вона чесно заробляє.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала новий пост, який супроводила підписом:

"Як же приємно заробляти гроші чесно, і виставляти будь-які фото в Інстаграм, які подобаються. Куршавель, ми прилетіли! Гори, тремтіть".

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Instagram @xenia_sobchak

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На фотографії Собчак позує біля приватного літака.

Примітно, що в коментарях багатьох шанувальників обурила подібна заява телеведучої. Фанати відзначили, що розкішний спосіб життя Ксенії – заслуга її батька.

"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"
"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Халява - это мечта любого ххла. У неё и фамилия Собчак ...
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