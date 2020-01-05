"Батько подбав!" Мережу розлютило вихваляння Собчак про "чесний заробіток"

Російська телеведуча Ксенія Собчак викликала бурхливі обговорення в мережі, написавши, що вона чесно заробляє.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала новий пост, який супроводила підписом:

"Як же приємно заробляти гроші чесно, і виставляти будь-які фото в Інстаграм, які подобаються. Куршавель, ми прилетіли! Гори, тремтіть".

Ксенія Собчак Instagram @xenia_sobchak

На фотографії Собчак позує біля приватного літака.

Примітно, що в коментарях багатьох шанувальників обурила подібна заява телеведучої. Фанати відзначили, що розкішний спосіб життя Ксенії – заслуга її батька.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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