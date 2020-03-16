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16 березня • оновлено в 08:49
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Батько Началової звернувся до співачки

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Батько російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня 2019 року, Віктор звернувся до покійної дочки на сторінках книги "Юлія Началова. Листи батька до дочки".

Фрагменти з книги опублікувало видання КП.

Юлія Началова

Юлія Началова

mk.ru

"Юля, на твоїй могилі багато квітів і твій усміхнений портрет. Як і раніше товпляться люди. Ще б пак! Тепер, після смерті, ти раптом стала їх кумиром. Люди, люди... Чому за життя ви заздрите людині, шукаєте в ній вади, збираєте плітки? А після смерті оголошуєте цю ж людину майже святою. Не звертай на це ніякої уваги. У тебе є справжні друзі, і вони по-своєму намагаються зберегти пам'ять про тебе. Світлу пам'ять. Ми намагаємося очистити від бруду твій прекрасний образ. Ти ж все бачиш і чуєш, Юля?", – пише батько співачки .

Юлія Началова

Юлія Началова

vokrug.tv

"Твоя дочка продовжує писати тобі листи... Їй здається, що там, на небі, ти серед ангелів, які співають разом з тобою. Що тобі добре... Так пише Віра. Але їй тільки дванадцять. І з часом твій образ буде розпливатися і тьмяніти в її очах, вона не відчуватиме твоїх обіймів, забуде твій голос. Так буває... А я повинен зберегти пам'ять про тебе. Про твій характер, талант, про твою красу й доброту... Повинен постійно підтримувати палаюче вогнище пам'яті. Я повинен жити у що б то не стало. Ти ж розумієш мене, Юля?", – пише Віктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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