Батько російської співачки Юлії Началової зробив зворушливе зізнання про її дочкиу Віру.

Віктор Началов розповів, що донька Юлії, 13-річна Віра Алдоніна досі пише листи матері, яка померла 16 березня 2019 року. Про це повідомила "Експрес газета".

Зворушливу історію про внучку Віктор початку описав в книзі "Юлія Началова. Листи батька до дочки". У ній батьки виконавиці діляться своїми емоціями та спогадами про померлу дочку.

Юлія Началова з донькою Експрес газета

За словами Началова, 13-річна дівчинка досі не може звикнути до трагедією і продовжує писати покійної матері листа.

"Твоя дочка продовжує писати тобі листи. Їй здається, що там, на небі, ти серед ангелів, які співають разом з тобою. Що тобі добре... Так пише Віра. З часом твій образ буде розпливатися і тьмяніти в її очах, вона не відчуватиме твоїх обіймів, забуде твій голос. Так буває... А я повинен зберегти пам'ять про тебе", – написав Віктор.

Началова з батьками ТВ Центр

Зараз Віра живе з бабусею і дідусем. Віктор Началов зізнається, що саме Віра допомогла їм з матір'ю Юлії пережити страшну трагедію. Дівчинка стала "тією самою ниточкою, яка зв'язала літню сімейну пару з життям".

"Якби не Віра, не її перелякані очі, ми з Таїсією, напевно закричали б на весь світ, щоб розповісти світу про страшне горе. Але Віра тут же, в цій штовханині, вона нікуди не хоче їхати. Твоя дочка не плаче, щоб не засмучувати нас. І доводиться стискати душу в кулак. І мовчати, щоб не налякати нашу внучку. Віра – це ниточка, яка прив'язує нас до життя, що йде з-під ніг", – підкреслив Началов.

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