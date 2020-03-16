Батько російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня 2019 року, Віктор розповів про останні хвилини життя артистки.

Так, про це чоловік написав у книзі "Юлія Началова. Листи батька", фрагменти з якої наводить видання КП.

Юлія Началова sb.by

Зокрема, батько співачки пише, що перед смертю у артистки сталася нова хвиля зараження, проте лікарі робили позитивні прогнози.

"Нова хвиля зараження прокотилася по організму. Положення ускладнилося", – пояснив лікар. "Заспокойтеся, – продовжував лікар, ховаючи очі, – витримують і по три хвилі. Я раджу вам поїхати додому... Відпочити". Ми погодилися, але з умовою, що повернемося через кілька годин", – пише Віктор.

Юлія Началова з батьком cosmo.ru

Однак через деякий час батькам Началової зателефонували з лікарні:

"Юля, о 16.30 забурмотів мій телефон, і я побачив на екрані слово ЛІКАР. Нічого не підозрюючи, відповів на виклик, хоча серце здригнулося в поганому передчутті. "Все, – почув я глухий голос лікаря. – Все. Нічого не змогли вдіяти".

Юлія Началова gordonua.com

"Звідки голос? З іншої планети? Але як же так? – хотілося кричати в трубку. – Я не вірю! Ми тільки що були... Вона була жива... Я гладив її тепле обличчя, м'яке волосся. Ми молилися... Ми вірили..." Мені здавалося, що я кричу в трубку, але насправді я не міг вимовити ні слова..."

Юлія Началова spletnik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.

Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.

Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.

16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.

З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.

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