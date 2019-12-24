Батько Лободи попався на антисемітському пості

Батько співачки Світлани Лободи Сергій Лобода попався на антисемітському пості.

62-річний Сергій Лобода не дуже активно, але веде сторінку у Фейсбуці.

І, зокрема, 26 лютого він там зробив репост явно антисемітського поста:

Фейсбук Сергія Лободи - батька співачки Світлани Лободи

А 6 лютого батько Лободи зробив репост з приводу Володимира Зеленського:

Фейсбук Сергія Лободи - батька співачки Світлани Лободи

До речі, сама Лобода в одному з інтерв'ю заявила, що "сподівається на Зеленського".

"Я дуже сподіваюся на те, що Володимир Зеленський в силу того, що він творча людина, все налагодить. Мені хочеться, щоб все було добре. І я дуже вірю, що незабаром я зможу повернутися в свою країну з величезним концертом", - сказала Лобода в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Сергій Лобода також постить фото з родичами.

Тут він з матір'ю Лободи Наталією та донькою Ксенією (молодшою сестрою Світлани Лободи):

А тут зі старшою онукою Євангеліною (дочкою Світлани Лободи):

Як повідомляв OBOZREVATEL, співак Тілль Ліндеманн, який вважається батьком другої дитини Світлани Лободи, виявився на шокуючому різдвяному фото.

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