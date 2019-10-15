"Я буду сумувати": Білик повідомила про трагедію в родині

В української співачки Ірини Білик у вівторок, 15 жовтня, помер батько.

Про це розповіла сама артистка, опублікувавши відео зі своїми батьками на сторінці в Instagram.

Вона уточнила, що це трапилося в день народження чоловіка. "Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тату", – написала співачка.

Колаж

Відзначимо, співчуття Білик у коментарях під постом висловили російські артисти, зокрема, Аліна Гросу та Філіп Кіркоров.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик привітала країну з Днем Державного прапора України.

До дня народження лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка вона згадала, яким він був за життя.

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