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16 жовтня • оновлено в 00:31
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"Я буду сумувати": Білик повідомила про трагедію в родині

1.1т Читати матеріал російською

В української співачки Ірини Білик у вівторок, 15 жовтня, помер батько.

Про це розповіла сама артистка, опублікувавши відео зі своїми батьками на сторінці в Instagram.

Вона уточнила, що це трапилося в день народження чоловіка. "Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тату", – написала співачка.

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"Я буду сумувати": Білик повідомила про трагедію в родині

Колаж

Відзначимо, співчуття Білик у коментарях під постом висловили російські артисти, зокрема, Аліна Гросу та Філіп Кіркоров.

"Я буду сумувати": Білик повідомила про трагедію в родині

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик привітала країну з Днем Державного прапора України.

До дня народження лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка вона згадала, яким він був за життя.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Теги
видео Instagram смерть шоу-бизнес
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