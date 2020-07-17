Батько Фріске стривожив повідомленням про здоров'я Заворотнюк: повторюється історія Жанни

Батько російської співачки Жанни Фріске, яка померла в 2015 році від раку мозку, Володимир Копилов заявив, що побоюється за здоров'я хворої актриси Анастасії Заворотнюк. На його думку, у неї може повторитися трагічна історія Жанни.

Так, у 2019 році Анастасії Заворотнюк діагностували гліобластому (рак мозку). Нещодавно стало відомо, що артистку після тривалої інтенсивної терапії виписали з клініки. Батько Фріске, зі свого боку, заявив, що в Жанни за аналогічного діагнозу ускладнення почалися саме після виписки. Тому його турбує ситуація Заворотнюк, пише "Собеседник".

Анастасія Заворотнюк уже рік веде боротьбу з раком eto314.com

"Важко сказати, добре це чи погано, коли людину відпускають із лікарні. Нам теж дозволили в якийсь момент побути вдома. Тоді Жанні стало краще, і протягом чотирьох місяців усе було добре. А потім різко настало погіршення. І за сім місяців вона пішла. Невідомо, як буде у випадку з Настею (Заворотнюк). Дай Бог, щоб лікування допомогло цій дівчинці!" – висловився Володимир Копилов.

За інформацією батька Фріске, Анастасію лікують від пухлини мозку ліками, які свого часу пропонували Жанні. Тоді лікарі запевняли: цей засіб зможе змінити ситуацію в ліпшу сторону. Але до Фріске він так і не дійшов.

"Шепелєв тоді не захотів... Він усе ховався від цих ліків. Хоча нам говорили, що це дуже хороший засіб, який вбиває віруси. Нам пропонував його професор із Санкт-Петербурга. Потрібно було туди їхати, спостерігатися. Але Шепелєв не захотів. Хоча, можливо, щось з цього й вийшло б", – додав він.

Сім'я Жанни Фріске Joinfo

Батько Жанни Фріске висловив надію, що Заворотнюк усе ж зможе перемогти хворобу й ще вийти на сцену.

"Я сподіваюся, що в Насті вийде, тому що зараз існують більш прогресивні методи. Вони до нас не зверталися за порадою. У них є свої люди. Та й що до нас звертатися? Якби ми врятували Жанну, то одна справа. А ми, на жаль, не змогли..." – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: