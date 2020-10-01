Батько Фріске розповів, як Шепелєв знущався з його дочки

Батько покійної співачки Жанни Фріске Володимир розповів, що Дмитро Шепелєв жорстоко поводився з його дочкою, тому що її зовнішність помітно змінилася через рак.

У розмові з кореспондентом видання "Собеседник" чоловік зізнався, що телеведучий почав ображати свою дружину ще під час лікування хвороби та проходження курсу реабілітації.

"Казав їй: "Ти страшна, нікому не будеш потрібна!". Якщо моя дочка у нього щось просила, він це робив, але з великим небажанням і сарказмом. Питав у всіх: "Чи зможе Жанна повернутися у свою колишню форму, стати такою ж красивою, як і до хвороби?" – поділився Володимир Борисович.

Володимир Фріске з дочкою Жанною. Вокруг ТВ

За його словами, Шепелєв перестав заходити до дружини в кімнату після того, як дізнався, що вона вже не буде такою, як раніше. Проте й сама Жанна не хотіла бачити свого чоловіка. Тому телеведучий відвідував її, щоб побачити сина Платона.

"Про це знали друзі Жанни: Лєра Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лісовець. Вони говорили про це моїй дружині Ользі – мамі Жанни, а від мене приховували. Бо розуміли: якщо я дізнаюся, можу з Шепелєвим щось зробити просто на місці! До кінця свого життя його не пробачу!" – додав Фріске.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попзірка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Зі злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася приблизно два роки. Тоді її постійно підтримував чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв. Він самотужки виховує їхнього спільного сина Платона, якому нещодавно виповнилося сім років (на момент смерті матері хлопчику було два роки).