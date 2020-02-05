Батько дитини Лободи знявся в порно і продає його усім по 2 євро

Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якого вважають батьком дочки Світлани Лободи, знявся в порнографічному кліпі на пісню Platz Eins.

Кліп у версії з цензурою опублікований на YouTube, проте в опису до відеоролика зазначено, що на сайті VISIT-X це відео можна подивитися без цензури.

Як зазначається на VISIT-X, для того, щоб подивитися відеокліп в повній версії, слід заплатити 1,99 євро.

Відеоролик доступний і на порнографічних сайтах з безкоштовними відеоматеріалами. Контент нового кліпу Ліндеманна містить сцени сексуального насильства, оргії і збочені форми статевого акту.

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