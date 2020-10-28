Батько Агутіна госпіталізований у важкому стані через коронавірус

Олена Кордунова Люди 10:02, 28.10.2020 Оновлено: 10:09, 28.10.2020

Батько російського співака Леоніда Агутіна Микола Агутін госпіталізований у важкому стані в Москві. У нього діагностована важка форма коронавірусу.

Чоловік захворів 12 жовтня – отримав позитивний тест на COVID-19, при цьому два наступних тести показали відсутність вірусу. Через два тижні його стан значно погіршився. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Лікарі підтвердили в Агутіна-старшого вірусну пневмонію. Результати обстеження показали, що рівень сатурації в його організмі (ступеня насичення крові киснем, – Ред.) опустився до 90%, що вважається дуже небезпечним.

85-річний батько Агутіна у важкому стані через коронавірус.
Telegram-канал Mash

Відзначимо, Микола Агутін входить у групу ризику через похилий вік, медики намагаються стабілізувати його стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про нові випадки захворювання COVID-19 серед російських зірок. Так, серед них – співачка Земфіра, а також вокаліст гурту "Бі-2" Єгор Бортніков (Льова). Крім цього, через коронавірус був екстрено госпіталізований 75-річний відомий гуморист Євген Петросян.

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