Батько 30 годин набивав татуювання родимої плями, щоб підтримати маленького сина. Зворушливе відео

Канадієць Дерек Пру провів 30 годин в тату-салоні, щоб підтримати свого сина. Чоловік зробив собі татуювання, схоже на родиму пляму восьмирічного хлопчика, щоб той менше соромився своєї особливості.

На таку авантюру батько Дерека-молодшого зважився в той момент, коли помітив, що син відмовляється знімати футболку в басейні. Він захотів показати своїй дитині, що він "не один такий". Про це повідомляє видання Global News.

"Він завжди пишався своєю родимою плямою, а потім я помітив, що він почав приховувати її. Я подумав, що він став трохи соромитися. І тоді я захотів зробити собі таку ж, щоб він знав, що не один такий", – заявив Дерек.

Пру-старший думав, що впорається за один сеанс, але врешті решт йому довелося сходити в тату-салон дев'ять разів – сумарно він провів там близько 30 годин. Через положення і розміри татуювання батькові довелося кілька разів вводити місцеву анестезію.

"Я думав, що одного сеансу достатньо. Але заплановані три години перетворилися приблизно в 30. Перший сеанс тривав близько чотирьох годин. Я не дивився на те, що виходить, і вирішив, що через чотири години все буде готово. По закінченні цього часу я запитав, чи закінчена робота, на що майстер відповів: "Я майже закінчив з начерками", – поділився чоловік.

Зазначається, що син Дерека не підозрював про те, що робить батько, поки вони в черговий раз не прийшли в басейн. Дерек-молодший знову не хотів знімати футболку, поки не побачив, що у його батька тепер є така ж "родима пляма", як і у нього. Тоді він зрозумів, що йому нема чого соромитися і поборов свій страх.

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