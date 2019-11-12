Вони кращі Молочного: топ-5 українських актрис, які відмовляються їздити до Росії

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі багато українських зірок змінили своє ставлення до Росії і відмовляються їздити туди на гастролі. Їх не заманити туди навіть високими гонорарами.

Втім, є і зворотні приклади. Наприклад зірка українського Сomedy Club Андрій Молочний переїхав в Росію і заявив, що по Києву "бродять натовпи фашистів".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам топ-5 українських актрис, які на сьогоднішній день відмовляються їздити в Росію.

Ада Роговцева

Ада Роговцева фото: АТR

Народна артистка УРСР і СРСР, Герой України Ада Роговцева більше не знімається в Росії – вона відхиляє навіть найпривабливіші пропозиції щодо зйомок. 82-річна Роговцева відома тим, що активно допомагає українським бійцям в зоні ООС і виступає для них з концертами. Вона також зібрала 52 тисячі гривень на лікування поранених, за що у вересні 2015 року в Росії проти неї було порушено кримінальну справу. Ада Роговцева оголошена в Росії персоною нон-грата.

Римма Зюбіна

Римма Зюбіна фото: facebook.com/z.rimma.z

Українська актриса і телеведуча Римма Зюбіна після анексії Росією Криму принципово відмовляється брати участь в російських проектах. 48-річна зірка фільму "Гніздо горлиці" відкидає всі пропозиції про зйомки і в Україні, якщо проект планується до показу в Росії. Актриса займається волонтерством, на волонтерських засадах вона грає спектаклі в Луганському українському музично-драматичному театрі, який з окупованої території переїхав до Сєвєродонецька.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська фото: Tv.ua

Українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська після подій 2014 року відмовилася від співпраці з кіновиробниками з Росії. "Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов або Воронеж ... У митця має бути свідома громадянська позиція. ... Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують", – якось сказала вона.

Ольга Сумська

Ольга Сумська фото: facebook.com/osumska

Українська актриса Ольга Сумська після окупації Криму і війни на Донебасі не знімається в російському кіно. За словами 53-річної актриси, з колегами з Росії вона спілкується тільки в Facebook, іноді говорить телефоном. "Часто звуть в російську антрепризу (приватне театральне або інше видовищне підприємство, – ред.), І, ясна річ, я категорично відмовляюся", – сказала Ольга Сумська в 2018 році.

Анна Кошмал

Анна Кошмал фото: facebook.com/anna.smorkovkina.33

25-річна Анна Кошмал стала відомою завдяки скандальному серіалу "Свати", який користується популярністю в Росії. Незважаючи на величезну кількість пропозицій про зйомки в Росії, Анна Кошмал послідовно відмовляється приймати в них участь. За словами актриси, вона не хоче підводити свою країну і вважає, що зараз не найкращий час для поїздок до Росії.

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