Батьки "Холостяка" Михайлюка розкрили подробиці його минулих стосунків

Батьки головного героя десятого сезону шоу "Холостяк" Максима Михайлюка розкрили подробиці попередніх стосунків свого сина.

Їхні коментарі були опубліковані на сайті телеканалу "СТБ". За словами мами Михайлюка, Максим був щасливий в минулих відносинах. Він дуже кохав свою дівчину й навіть збирався зробити їй пропозицію. Тому йому було дуже важко, коли вони розлучилися.

"Відносини у нього були тривалі, 5 років. Вони з дівчиною жили окремо як сім'я у своєму будинку. Він купив каблучку, познайомив нас. Я взагалі думала, що це не мій син. У нього горіли очі. Він дійсно кохав цю дівчину. Розрив був дуже болючим", – розповіла мама Холостяка.

У свою чергу батько Максима заявив, що можливо саме пережите розставання підштовхнуло його до участі в шоу "Холостяк".

"Розставання було дуже важким для нього. Можливо, це підштовхнуло Максима до того, щоб взяти участь в проєкті й дійсно переконатися в тому, що можна знайти своє кохання. Я вважаю, що його можна знайти та потрібно знаходити, інакше немає сенсу в житті", – підсумував чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він був зображений разом зі своєю сім'єю.