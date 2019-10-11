Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк

Російського співака Миколу Баскова жорстко розкритикували в мережі через запис про хворобу актриси Анастасії Заворотнюк.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував зворушливі слова і знімок сім'ї Заворотнюк. Шанувальники співака заявили, що такий же текст вони бачили у Стаса Михайлова.
Я - людина далекий від усього, що відбувається в ЗМІ та інтернеті ... Але, в цей раз, інформація досягла і мого поля зору. В даний час Анастасія Заворотнюк, її життя і здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої неправди, перекручування фактів і спекуляції на імені артистки ... Зупиніться, люди ... Просто помоліться за здоров'я Насті! Тим, хто хоче знати достовірну інформацію, рекомендую підписатися на цю сторінку: @a_zavorotnyuk # АнастасіяЗаворотнюк
"У Стаса Михайлова такий самий пост і текст один в один. Посил хороший, але хто у кого списав?", "Дивно, Стас Михайлов слово в слово написав, що там у артистів в головах відбувається?", "Все теж написав Стас Михайлов", "Ви під копірку пишіть?", - написали в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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