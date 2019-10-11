Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк

Російського співака Миколу Баскова жорстко розкритикували в мережі через запис про хворобу актриси Анастасії Заворотнюк.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував зворушливі слова і знімок сім'ї Заворотнюк. Шанувальники співака заявили, що такий же текст вони бачили у Стаса Михайлова.

"У Стаса Михайлова такий самий пост і текст один в один. Посил хороший, але хто у кого списав?", "Дивно, Стас Михайлов слово в слово написав, що там у артистів в головах відбувається?", "Все теж написав Стас Михайлов", "Ви під копірку пишіть?", - написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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