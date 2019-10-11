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11 жовтня • оновлено в 17:10
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Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк

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Російського співака Миколу Баскова жорстко розкритикували в мережі через запис про хворобу актриси Анастасії Заворотнюк.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував зворушливі слова і знімок сім'ї Заворотнюк. Шанувальники співака заявили, що такий же текст вони бачили у Стаса Михайлова.

Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
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"Постійно спить": стало відомо про особливу хворобу Заворотнюк

Я - людина далекий від усього, що відбувається в ЗМІ та інтернеті ... Але, в цей раз, інформація досягла і мого поля зору. В даний час Анастасія Заворотнюк, її життя і здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої неправди, перекручування фактів і спекуляції на імені артистки ... Зупиніться, люди ... Просто помоліться за здоров'я Насті! Тим, хто хоче знати достовірну інформацію, рекомендую підписатися на цю сторінку: @a_zavorotnyuk # АнастасіяЗаворотнюк

Публікація від Микола Басков (@nikolaibaskov)

"У Стаса Михайлова такий самий пост і текст один в один. Посил хороший, але хто у кого списав?", "Дивно, Стас Михайлов слово в слово написав, що там у артистів в головах відбувається?", "Все теж написав Стас Михайлов", "Ви під копірку пишіть?", - написали в мережі.

Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк
Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Микола Басков Анастасія Заворотнюк Стас Михайлов
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