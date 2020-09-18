Баскова рознесли в мережі після виступу в Лукашенка

Російський співак Микола Басков 17 вересня виступив на концерті в Мінську на підтримку п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка, чим викликав гнів мережі.

Так, багато білорусів стали активно коментувати останні пости артиста на його сторінці в Instagram, зазначаючи, що співак "впав нижче плінтуса". Також багато хто назвав Баскова "продажним" і заявив, що не пробачить йому цього.

"Басков, ти дно, зрадив народ Білорусі", "Ганьба! За скільки продався? Скільки коштує совість?", "Коля, це фіаско", "Микола, ви впали нижче плінтуса. Білоруси вам цього не пробачать", "Спасибі за прощальний концерт в Білорусі. Це було огидно", "Від виступу в Мінську – не відмиєшся", "Дізлайк за те, що все-таки приїхали до Білорусі. Думала у вас все ж є совість", "Ми, справжні білоруси, вам цього не забудемо. Думаю, це ваш останній концерт в нашій країні", – написали люди.

Нагадаємо, що раніше користувачі з Білорусі "атакували" Instagram-акаунт Баскова з проханнями скасувати концерт в Мінську на підтримку Лукашенка. Артиста закликали проявити повагу до їхнього народу і не влаштовувати "танці на кістках та крові!".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.