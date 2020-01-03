Басков застукав Ані Лорак з коханцем

Співак Микола Басков застукав Ані Лорак з її новим хлопцем – Єгором Глєбом.

Басков зняв їх на відео, а Глєб опублікував це у себе на сторінці в соцмережі Вконтакте.

Басков показує, з ким летить в літаку. При цьому підходить і до Ані Лорак, яка намагається спати. А потім показує навпроти неї чоловіка, який ховає своє обличчя під кепкою.

"Ну, це невідомий чоловік. Тому що він завжди ховається. Тому що він завжди змінюється", - прокоментував Басков.

У Єгора Глєба особливість – він часто на своїх фото ховає обличчя за кепку.

Джерело: Вконтакте Єгора Глєба

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