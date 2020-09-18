Басков, Кіркоров і російські зірки підтримали Лукашенка і спровокували скандал в мережі

Російські зірки випустили кліп, де завуальовано підтримали Олександра Лукашенка, який займає пост президента Білорусі з 1994 року. Відео назвали "Кохану не віддають" – це цитата з виступу Лукашенко з "посланням" народу і парламенту перед виборами. Серед учасників – Філіп Кіркоров, Микола Басков, Аніта Цой, Діана Гурцкая і інші.

Також в столиці Білорусі Мінську пройшов жіночий форум "За Білорусь", на якому Лукашенко зробив гучну заяву про закриття кордонів із західними сусідами і "зміцнення" з "братньою Україною". На запрошення Лукашенка на форумі виступили білоруські та російські артисти. Зокрема, на сцені "Мінськ-Арени", незважаючи на заклики скасувати виступ, виконали свої хіти Микола Басков і Філіп Кіркоров. У мережі засудили виконавців, а також гостро розкритикували за участь в кліпі, який опублікували на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цікаво, що при публікації відключили можливість коментувати відео, а також ставити дизлайки під ним.

Російські зірки знялися в ролику на підтримку Лукашенка. YouTube (скріншот)

Російський теле-і радіоведучий, журналіст і продюсер Михайло Козирєв розкритикував зірок, котрі підтримали Лукашенко після протестів у Білорусі і численних побиттів демонстрантів. На особистій сторінці в Facebook він написав: "Щоб вам щоночі приходили у снах ці покалічені тіла в синцях. До кінця ваших попсових життів".

Козирєв негативно висловився про підтримку Лукашенка російськими зірками. Facebook

Відома телеведуча Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі також засудила виступи артистів на концерті у Лукашенка, зазначивши, що може виправдати тільки Діану Гурцьку, яка "дії білоруського ОМОНу реально не бачила".

Собчак розкритикувала російських зірок. Telegram-канал Ксенії Собчак

Письменник і журналіст Олег Кашин також негативно висловився про підтримку білоруського диктатора російськими зірками.

"Діана (Гурцька. – Ред.) підписала не дивлячись, але інші – тупо виродки", – написав він.

Кашин розкритикував російських зірок. Facebook

У мережі розкритикували зірок, які підтримали Лукашенка. Facebook

Користувачі мережі розкритикували зірок, які підтримали Лукашенка. Twitter

У мережі розкритикували російських артистів, які підтримали Лукашенка. Twitter

У мережі розкритикували російських артистів за підтримку Лукашенка. Twitter

У мережі розкритикували російських артистів через позицію по Білорусі. Twitter

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.