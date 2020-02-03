Башаров, Сюткін, Мітрошина: кому з російських зірок заборонили в'їзд у 2020 році

31 січня СБУ заборонила в'їзд до України російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання на підтримку анексії Криму.

Однак він є далеко не єдиним артистом з Росії, хто вже в 2020 році встиг потрапити до "чорного списку" в Україні. Про те, хто ще з російських знаменитостей отримав заборону на в'їзд до нашої країни в новому році, розповідає OBOZREVATEL.

Валерій Сюткін

Валерій Сюткін фото: mir24.tv

31 січня стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд до України Валерію Сюткіну за його висловлювання щодо анексованого Криму.

"СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", – повідомили в телеграм-каналі СБУ.

Так, у липні 2014 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Сюткін похвалив президента Росії Володимира Путіна за "блискучу операцію" по Криму. "Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість відновилася. Комусь не подобається? Думаю, що так" , – говорив Сюткін.

Марат Башаров

Марат Башаров "РІА Новини"

19 січня 2020 року в Запоріжжі мав відбутися спектакль "Ідея Фікс", в якому повинні були грати росіяни Марат Башаров, Лариса Удовиченко та Сергій Колесников.

Однак цього дня прес-служба Держприкордонслужби України повідомила, що чотирьом російським артистам, які прибули до аеропорту Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну, імена при цьому не уточнювалися, але, за даними ЗМІ, до країни через кримські гастролі не потрапив актор Сергій Колесников, а мету свого візиту не змогли

пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та їх супроводжуючий.

А Марат Башаров заявив на своїй сторінці в Instagram, що спектакль заздалегідь скасували і група нібито не вилітала на гастролі. Він вважає, що виступ "зірвали". При цьому він зробив пропагандистську заяву про Крим і нарвався на різку відповідь користувачів мережі.

Як відомо, Башаров з вересня 2017 року перебуває в базі даних волонтерського сайту "Миротворець". При цьому ЗМІ повідомляли, що він у результаті відмовився приїжджати до України.

"Воровайки"

Гурт "Воровайки" segodnya.ua

Російському гурту "Воровайки", який намічав концерти в Україні на лютий 2020 року, також заборонили в'їзд до країни на три роки. Департамент захисту національної державності СБУ виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохли".

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится", – йдеться, зокрема, в цій пісні.

Крім того, в 2017 році скандальні "Воровайки" разом з гуртом "БумеR" виступили з концертом в окупованому Луганську, про що писали ЗМІ так званої ЛНР.

Концерти "Воровайок" в Україні повинні були відбутися в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві.

Олександра Мітрошина

Олександра Митрошина inforesist.org

Російській блогерші Олександрі Мітрошиній також у 2020-му заборонили в'їзд до України на три роки. Як відомо, раніше вона незаконно відвідувала Крим.

Про заборону дівчина повідомила в своєму Telegram-каналі. Мітрошина написала, що не відчуває ніякого негативу і розуміє, чому влада прийняла таке рішення. "На посадці підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене до окремої кімнати і поставив мені в паспорт штамп про заборону в'їзду до України до 06.01.2023. Все пояснював ввічливо і спокійно, представився, запитав, чи розумію я українську. І відвів назад на посадку" , – розповіла росіянка.

Відзначимо, інформація про запланований візит Мітрошиної до Києва спровокувала скандал: так, група активістів "Відсічі" зіткнулася із "прихильниками" блогерші.

Віктор Логінов

Віктор Логінов кадр телеканалу "Росія 1"

Російського актора Віктора Логінова, який відомий за роллю Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", також не впустили до України.

Про це стало відомо 24 січня. Як повідомив керівник організації "Світанок" Вадим Поздняков в Facebook, актор мав виступити в Харківському театрі імені Шевченка. Але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" до СБУ.

Нещодавно актор виступав у Севастополі. Це і стало причиною відмови в'їзду до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продюсер Ігор Кондратюк назвав "хворими на голову продажними тварюками" організаторів концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткіна в Києві.

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