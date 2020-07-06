Барі Алібасова намагалися вбити: син музиканта зробив сенсаційну заяву

Син відомого російського музиканта і продюсера Барі Алібасова розповів, що на життя його батька вчинили замах.

Так, Барі Алібасов-молодший записав відеозвернення, в якому пояснив, що саме після спроби вбивства його батько потрапив до психіатричної клініки, пише видання NEWS.ru (дивіться відео в кінці сторінки).

Син продюсера зазначив, що знайшов батька при смерті ще 4 червня. Після цього він відразу доправив його в лікарню. Спочатку його направили до лікаря Ісаєва, клініка якого славиться у Росії успішною роботою з людьми, що страждають від алкогольної залежності.

Барі Алібасов із сином "Страна"

Саме тому Алібасов-молодший цілий місяць нічого не говорив про зникнення батька – він не хотів, щоб пішли чутки про алкоголізм 73-річного музиканта. Пізніше додаткові обстеження показали, що засновника гурту "На-На" хотіли отруїти.

Зараз Алібасов перебуває у психіатричній лікарні імені Кащенка у Москві.

"Я сподіваюся, що за фактом спроби отруєння буде порушено кримінальну справу і винних буде покарано. Батько врятований, ми відстоїмо нерухомість, яка, швидше за все, була причиною замаху. А всіх, хто намагався хоча б пальцем торкнути мого батька, чекає дуже сувора кара", – заявив Алібасов-молодший.

Він зазначив, що підозрює у замаху експомічника батька Рудольфа Назарова, колишнього учасника гурту "Інтеграл" Валерія Юріна та Ольгу Шукшину – дочку дружини Алібасова Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

Зазначимо, інформацію про замах на Алібасова підтвердив його PR-директор Вадим Горжанкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про роман Барі Алібасова-старшого з молодою актрисою Вікторією Максимовою, яка молодша за нього на 40 років. Пара таємно розписалася, проте незабаром їхній союз розпався – дівчина почала зраджувати Алібасову.