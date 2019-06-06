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Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

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У четвер, 6 червня, день народження святкує відомий російський композитор і продюсер Барі Алібасов. Так, йому виповнюється 72 роки.

OBOZREVATEL пропонує читачеві згадати, як кардинально змінилося життя метра шоу-бізнесу після 70 років.

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Барі Алібасов

Фото: dnpr.com.ua

У 2016 році Алібасов оголосив про тріумфальне повернення популярної в 90-і роки групи "На-На". Так, засновник колективу повідомив, що після тривалого гастрольного туру по Європі, де хлопці виступали в оновленому складі, "На-На" готуються до підкорення російської сцени.

"Ми виступили у 22 містах Німеччини і в Лондоні і всюди мали тріумфальний успіх", — сказав Алібасов в інтерв'ю інформагентству ТАСС додавши, що перший після тривалої перерви концерт в Москві група "На-На" дасть 20 лютого в Молодіжному центрі "Планета КВН".

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Барі Алібасов і група "На-На"

Фото: ТАСС

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Також за словами метра шоу-бізнесу, очолюваний ним колектив повинен був постати в кращому вигляді.

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Група "На-на"

Фото: 24smi.org

У листопаді 2018 року Алібасов знову став героєм перших шпальт ЗМІ. Виявилося, що він одружився з легендою радянського кіно Лідією Федосєєвою-Шукшиною. Церемонія одруження відбулася в Кутузовському загсі 20 листопада.

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Весілля Барі Алібасова і Лідії Федосєєвої-Шушкіної

Фото: VistaNews.ru

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Весілля Барі Алібасова і Лідії Федосєєвої-Шушкіної

Фото: vokrug.tv

Зазначимо, що на весіллі були присутні тільки найближчі родичі і друзі молодят. Також для Барі і Лідії цей шлюб далеко не перший. Музикант раніше був одружений п'ять разів, актриса встигла побути заміжньою шість разів.

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Весілля Барі Алібасова і Лідії Федосєєвої-Шушкіної

Фото: argumenti.ru

Зараз галас в ЗМІ навколо Алібасова все ще не вщухає. Адже 4 червня 2019 року він потрапив в реанімацію через отруєння хімікатом. Виявилося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб з водою і отримав сильний опік стравоходу.

Барі Алібасов святкує день народження: як змінювалося життя продюсера після 70 років

Барі Алібасов в реанімації

Каже Москва (фото PR-агентства "Червоне Слово")

За словами медиків, поки стан Алібасова важкий. Зараз до пацієнта нікого не пускають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Барі Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві. Однак прес-секретар артиста Вадим Горжанкін повідомив, що це маячня, яку розповсюджують в мережі.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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