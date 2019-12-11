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11 грудня • оновлено в 13:57
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Бардаш потрапив у "Миротворець" за cлова Дудю про "Л/ДНР"

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Український продюсер Юрій Бардаш потрапив у базу організації "Миротворець" після інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, в якому він висловився про конфлікт на Донбасі.

Згідно з даними на сайті, артиста внесли в базу за антиукраїнську пропаганду і маніпулювання суспільно важливою інформацією.

Юрій Бардаш

Юрій Бардаш

Скріншот із відео

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"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію (цитати з інтерв'ю. Ред.) на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться у повідомленні на сайті.

Бардаш потрапив у "Миротворець" за cлова Дудю про "Л/ДНР"

Фото: myrotvorets.center

Бардаш потрапив у "Миротворець" за cлова Дудю про "Л/ДНР"

Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім війни на Донбасі Бардаш також розповів про життя у дитячому будинку і про те, скільки разів його забирали та повертали назад у дитбудинок.

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Автор
Крістіна Долматова
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