Банкрут? У Кіркорова забрали розкішну квартиру за 190 мільйонів

У російського співака Філіпа Кіркорова забрали розкішну квартиру, вартістю понад 190 мільйонів рублів.

Як передає СтарХит, поп-король заборгував латвійському банку ABLV величезну суму — 3 мільйони 316 тисяч євро. Однак ЗМІ повідомляє, що заборгованість вдалося знизити до 779 тисяч євро.

Філіп Кіркоров Версія.Інфо

Щоб забрати кошти, банк звернувся до Таганського районного суду в Москві з позовом. В рахунок погашення боргу було прийнято продати нерухомість Кіркорова на торгах.

РосЗМІ повідомляє, що артистові доведеться попрощатися зі своєю квартирою, вартість якої оцінили в 193 мільйона 257 тисяч рублів. Також продадуть і дорогу техніку, яка вбудована в інтер'єр квартири.

Філіп Кіркоров РІА Новини

Втім, через деякий час адвокат співака Олександр Добровінський заявив, що ніякої конфіскації майна не було. Сам співак новину поки що не коментує.

Філіп Кіркоров Hello!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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