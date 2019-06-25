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"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва

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Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак приїде до Києва на фестиваль "Фітнес для Мозку". Росіяни не підтримали її і розкритикували у мережі за цю поїздку.

Собчак виступить на заході 30 червня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва

instagram.com/xenia_sobchak

"Це станеться! Я приїжджаю до Києва на Фестиваль "Фітнес для Мозку", і це головна подія, на якій ми з вами зможемо побачитися", — написала Собчак.

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"Там і залишайся", "Собчак, не забудь вишиванку вдягнути. Можеш там і залишитися. Може, там президентом станеш", "Бандері там поклонися до пояса", "Тобі це не допоможе. Простіше туди курку відправити, можна навіть морожену і для краси общипану!", — пишуть у мережі.

"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва
"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва
"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва
"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва
"Бандері поклонися": росіяни розгромили Собчак через поїздку до Києва

Як раніше писав OBOZREVATEL, Собчак засвітилася з обручкою на пальці. З відповідною прикрасою вона з'явилася у випуску програми "Обережно, Собчак", гостем якої був Іван Голунов.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
УкраїнаКиїв
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