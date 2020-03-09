У неділю, 8 березня в шоу "Голос країни-10" виступили в дуеті актор і учасник "Танців з зірками" Даніель Салем і актриса серіалу "Папік" Дарина Петрожицька.

Артисти виконали пісню "Подзвони мені, подзвони". Їхній виступ став найбільш пристрасним номером, судді Дан Балан і Тіна Кароль також не стримали емоцій. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Дан Балан і Тіна Кароль під час виступу Даніеля Салема

Так, Балан першим прокоментував виступ зірок:

"Я відчув енергію, коли мені захотілося просто взяти білу королеву (Тіну Кароль – Ред.) В руки і повертати її... Для нас це було шоу, ми в це повірили".

Кароль не відреагувала на заявку Балана і зосередилася на виступі конкурсантів.

"Ще раз уклін за те, що ви робили на цій сцені. Ніколи у мене в команді не було можливості зробити шоу. Я люблю ризик! Даша, я тобою пишаюся, ти звучиш! Даніель ... У нього спів – це відчуття. І ось саме направити його в музику – моя задача, як тренера", – поділилася думками Тіна.

Даніель Салем і Дарина Петрожіцкая на "Голос країни-10" YouTube

В результаті, тренер зробила вибір на користь Даніеля. Дарина Петрожицька також не покинула шоу, так як її у свою команду "вкрав" Дан Балан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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