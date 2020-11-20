Байдену – 78: як виглядав у молодості майбутній президент США

Джо Байден, який переміг на виборах президента США, в п'ятницю, 20 листопада, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 78 років.

На момент свого обрання новий глава Білого Дому стає найстарішим президентом в історії країни. А на зорі своєї політичної кар'єри Байден став сенатором у мінімальному для цієї посади віці – 30 років. Про те, яким новий президент США був у молодості, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Джо Байден народився 1942 року в місті Скрантон, штат Пенсильванія. У дитинстві майбутній політик сильно заїкався, але з часом ситуація виправилася. Сам він якось зізнався, що поліпшити мовлення вдалося завдяки читанню поезії перед дзеркалом.

Джо Байден у віці 10 років Wikipedia

У 1972 році, незадовго до свого 30-річчя, Байден був обраний у сенат США від штату Делавер. Як відомо, 30-річний вік – мінімальний для посади сенатора. Уже через два роки, в 1974-му журнал Time включив політика до "200 облич майбутнього, які будуть робити історію".

Джо Байден був обраний у сенат США в 30-річному віці TodayHeadline

На посту сенатора Джо Байден пробув 35 років. А в 2008 році, після перемоги на виборах президента Барака Обами, він став віцепрезидентом США.

Джо Байден складає присягу сенатора AP

У грудні 2016 року Джо Байден заявив, що не виключає своєї участі на виборах президента США в 2020 році. У лютому 2017-го, після обрання президентом США Дональда Трампа, він став викладачем міжнародної дипломатії в Університеті Пенсильванії.

Джо Байден на пресконференції 23 вересня 1987 року заявив про зняття своєї кандидатури на виборах президента

Байден також очолив центр Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, зосереджений на дипломатії, зовнішній політиці та національній безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали, як Джо Байден вперше приїхав із візитом до СРСР: було опубліковано архівне відео.