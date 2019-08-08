"Багиня намагалася!" Українська співачка викрила Савченко в крадіжці

Українська співачка Анастасія Приходько викрила позафракційного народного депутата Надію Савченко у крадіжці.
Зокрема, вона написала на своїй сторінці в Facebook, що нардеп VIII скликання сплагіатила її кліп на пісню "Саме той", знявшись у фотосесії під час відпочинку (щоб подивитися кліп, проскрольте до кінця сторінки).
"Подивилася Надюшік мій кліп "Саме той" і вирішила, що вона теж так може", – посміялася Приходько.
Відзначимо, що Савченко в довгій смарагдовій сукні граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі посміялися над курйозною ситуацію, пожартувавши, що таким чином стартував флешмоб.
Надія Савченко постала у незвичному образі
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У коментарях до посту Приходько також відповіла користувачам на критику, що у Савченко "вийшла жалюгідна пародія": "але Багиня ж намагалася! Ну чого ти так".
"Флешмоб стартував", "А її що, випустили? Вона ж ніби під арештом була", "По ходу дах в неї поїхав", – відреагували користувачі.
Пропонуємо читачам порівняти кліп Приходько і фотографію Надії Савченко
Надія Савченко
Надія Савченко постала у незвичному образі
колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL, після романтичної фотосесії Савченко прямо в одязі занурилася у воду, посміхнулася і кокетливо помахала рукою. Його користувачі не впізнали її.
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