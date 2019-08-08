"Багиня намагалася!" Українська співачка викрила Савченко в крадіжці

Українська співачка Анастасія Приходько викрила позафракційного народного депутата Надію Савченко у крадіжці.

Зокрема, вона написала на своїй сторінці в Facebook, що нардеп VIII скликання сплагіатила її кліп на пісню "Саме той", знявшись у фотосесії під час відпочинку (щоб подивитися кліп, проскрольте до кінця сторінки).

"Подивилася Надюшік мій кліп "Саме той" і вирішила, що вона теж так може", – посміялася Приходько.

Відзначимо, що Савченко в довгій смарагдовій сукні граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря, чим викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі посміялися над курйозною ситуацію, пожартувавши, що таким чином стартував флешмоб.

Надія Савченко постала у незвичному образі колаж

У коментарях до посту Приходько також відповіла користувачам на критику, що у Савченко "вийшла жалюгідна пародія": "але Багиня ж намагалася! Ну чого ти так".

"Флешмоб стартував", "А її що, випустили? Вона ж ніби під арештом була", "По ходу дах в неї поїхав", – відреагували користувачі.

Пропонуємо читачам порівняти кліп Приходько і фотографію Надії Савченко

Надія Савченко

Надія Савченко постала у незвичному образі колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, після романтичної фотосесії Савченко прямо в одязі занурилася у воду, посміхнулася і кокетливо помахала рукою. Його користувачі не впізнали її.

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