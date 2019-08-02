"Багато разів обпікався": Сєдокова прокоментувала сексуальну орієнтацію Лазарєва

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію російського попвиконавця Сергія Лазарєва.

Так, на думку артистки Лазарєв досі не знайшов свою другу половинку, бо раніше розчарувався у жінках. Саме тому його часто бачать у компанії друзів-чоловіків, пише Teleprogramma.pro.

При цьому, як пояснила Сєдокова, Лазарєв потребує вірної і відданої супутниці, і, за її словами, перевагу надає жінкам, а не чоловікам.

Анна Сєдокова і Сергій Лазарєв Woman.ru

"Я пару разів стикалася із Сергієм Лазарєвим по роботі і знаю, що він перфекціоніст. Найвищі вимоги він висуває до себе, а також хоче багато чого від інших. Щоб заволодіти серцем Сергія, треба стати його справжнім і дуже близьким другом. Є категорія жінка-друг, яка завжди буде поруч і підтримає. Вона зможе зберігати секрети і ніколи не зрадить", – поділилася Анна.

Вона пояснила, що навколо Лазарєва завжди було багато прихильниць, але жодна з них не зуміла виправдати очікування російського секссимвола. Співак багато разів обпікався і тому не може підпустити когось до себе.

"У Сергія приголомшливе почуття гумору. А ось тиснути на нього і намагатися швидко зблизитися не варто: він цього не терпить і ніколи не підпустить до себе малознайому людину. Сергій багато разів обпікався – через свою популярність, безліч прихильниць... Тому розкривається він виключно у перевіреній компанії друзів, часто чоловіків", – додала Сєдокова.

Зірка зазначила, що перш ніж стати коханою жінкою Сергія Лазарєва, треба увійти у його коло спілкування і зарекомендувати себе як вірний, добрий друг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєву давно приписують роман з українкою Ані Лорак, у мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю його сина Микити.

Також часто ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію Сергія. Зокрема йому приписували стосунки з російським співаком Алексом Малиновським, із яким Сергій літав на відпочинок у США.

Сама ж Лорак закрутила роман із молодим музикантом Єгором Глібом.

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