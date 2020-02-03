BAFTA-2020: у Лондоні назвали найкращий фільм і акторів року

2 лютого в Лондонському Королівському Альберт-холі відбулася церемонія нагородження премією BAFTA-2020.

Як передає видання CNN, головну нагороду отримав британський фільм "1917" режисера Сема Мендеса.

Стрічка "1917" стала найкращим фільмом року Getty

Примітно, що Сем Мендес також був визнаний найкращим режисером. На перемогу в цій категорії претендували Пон Чжун Хо з фільмом "Паразити", Квентін Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", Мартін Скорсезе "Ірландець" і Тодд Філліпс "Джокер".

Сем Мендес Getty

А ось переможцем номінації "Найкращий фільм не англійською мовою" стала картина "Паразити" режисера Пон Чжун Хо. Стрічка також завоювала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Пон Чжун Хо Getty

Найкращим актором став Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер", а найкращою акторкою визнали Рене Зеллвегер за стрічку "Джуді".

Хоакін Фенікс Getty

Рене Зеллвегер Getty

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