BAFTA-2020: у Лондоні назвали найкращий фільм і акторів року

2 лютого в Лондонському Королівському Альберт-холі відбулася церемонія нагородження премією BAFTA-2020.
Як передає видання CNN, головну нагороду отримав британський фільм "1917" режисера Сема Мендеса.
Стрічка "1917" стала найкращим фільмом року
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Примітно, що Сем Мендес також був визнаний найкращим режисером. На перемогу в цій категорії претендували Пон Чжун Хо з фільмом "Паразити", Квентін Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", Мартін Скорсезе "Ірландець" і Тодд Філліпс "Джокер".
Сем Мендес
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А ось переможцем номінації "Найкращий фільм не англійською мовою" стала картина "Паразити" режисера Пон Чжун Хо. Стрічка також завоювала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".
Пон Чжун Хо
Getty
Найкращим актором став Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер", а найкращою акторкою визнали Рене Зеллвегер за стрічку "Джуді".
Хоакін Фенікс
Getty
Рене Зеллвегер
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найсміливіші образи на церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася в Лос-Анджелесі.
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