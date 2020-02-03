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3 лютого • оновлено в 08:33
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BAFTA-2020: у Лондоні назвали найкращий фільм і акторів року

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2 лютого в Лондонському Королівському Альберт-холі відбулася церемонія нагородження премією BAFTA-2020.

Як передає видання CNN, головну нагороду отримав британський фільм "1917" режисера Сема Мендеса.

Стрічка "1917" стала найкращим фільмом року

Стрічка "1917" стала найкращим фільмом року

Getty

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Примітно, що Сем Мендес також був визнаний найкращим режисером. На перемогу в цій категорії претендували Пон Чжун Хо з фільмом "Паразити", Квентін Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", Мартін Скорсезе "Ірландець" і Тодд Філліпс "Джокер".

Сем Мендес

Сем Мендес

Getty

А ось переможцем номінації "Найкращий фільм не англійською мовою" стала картина "Паразити" режисера Пон Чжун Хо. Стрічка також завоювала нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо

Getty

Найкращим актором став Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер", а найкращою акторкою визнали Рене Зеллвегер за стрічку "Джуді".

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс

Getty

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найсміливіші образи на церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Рене Зеллвегер Хоакін Фенікс
Місце
Великобританія
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