"Бачив дупи, що стирчать": MARUV розгнівала народного артиста України

Народний артист України Іво Бобул різко розкритикував епатажну українську співачку MARUV за сценічний образ і вокальні дані.

В ефірі ObozTV на запитання про своє ставлення до MARUV, артист заявив: "Не знаю і не хочу знати. Робиться штучно все, насправді воно не щире, не відверте, якийсь заміс незрозуміло з чим".

На питання, заспівав би Бобул дуетом з епатажною зіркою, він відповів: "Ні. Я себе поважаю. Краще б я заспівав з Тіною Кароль чи Селін Діон. У мене голос не для MARUV, а більше для великих співаків. Є діапазон, є тембр , є потужність".

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"Я бачу те, що я бачу. Мені це не сподобалося. Може вона і хороша, я не знаю. Але те, що я бачив там якісь дупи, що стирчать – мені це не сподобалося. Вибачте, я естет", - додав він .

Оцінюючи вокальні дані співачки, Бобул заявив, що вона "пронявкала щось незрозуміле", і висловив готовність навчити її співати.

MARUV tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка MARUV (Ганна Корсун) розбурхала мережу серією відвертих фото зі свого концерту в Росії. Так, артистка з'явилася в образі поліцейської.

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