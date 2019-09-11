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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник

6.4т Читати матеріал російською

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, висміяли в через дивний купальник.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
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добре ❤️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Рівень вульгарності зашкалює", "Багато фотошопу, як завжди", "Хамка". "Відьма худа", "Мені не подобаються ці модні нині бабусині труси", - пишуть в мережі.

"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник
"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Світлана Лобода
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СВЕТКА - «КАЛМОЧА»! ДУРА РЕДКАЯ, ЕЩЕ И ЛИЗБИЯНКА С НАТЕЛЛОЙ КРАПИВИНОЙ... ФУ НАХ... КАЛМОЧА...
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70rus xxx
70rus xxx
Кахлушка,что с нее взять.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
70rus xxx, В МАЦКВЕ НА НЕЕ СЦУТ КИПЯТКОМ!!! РУЗКИЕ УБОГИЕ ТЕРПИЛЫ!!!
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