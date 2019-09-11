"Бабусині труси": Лободу висміяли через безглуздий купальник

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, висміяли в через дивний купальник.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Рівень вульгарності зашкалює", "Багато фотошопу, як завжди", "Хамка". "Відьма худа", "Мені не подобаються ці модні нині бабусині труси", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У мережі було багато критики на адресу Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокійно, країна".

Раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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