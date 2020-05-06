Шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

Зокрема, обговорення викликало нове відео знаменитості в Instagram.

Надія Бабкіна zahav.ru

Так, у соцмережах Бабкіна опублікувала ролик, в якому привітала шанувальників з Днем Перемоги. У кадрі Надія з'явилася в червоному піджаку, із зачіскою та яскравим макіяжем.

Шанувальників обурило нове відео знаменитості. Вони вирішили, що Бабкіна всіх обманула.

"Не схоже, що людина хворіла. А хворіла взагалі? Як неприємно на неї дивитися, забрехалася", "Вона не хворіла", "Вона була на пластичній операції, а не хворіла", "Я шокована. Ця людина 30 числа ще не вставала, а зараз пісні співає", – обурювалися в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці і вийшла на зв'язок з шанувальниками.