"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми

Шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.
Зокрема, обговорення викликало нове відео знаменитості в Instagram.
Надія Бабкіна
zahav.ru
Так, у соцмережах Бабкіна опублікувала ролик, в якому привітала шанувальників з Днем Перемоги. У кадрі Надія з'явилася в червоному піджаку, із зачіскою та яскравим макіяжем.
Шанувальників обурило нове відео знаменитості. Вони вирішили, що Бабкіна всіх обманула.
"Не схоже, що людина хворіла. А хворіла взагалі? Як неприємно на неї дивитися, забрехалася", "Вона не хворіла", "Вона була на пластичній операції, а не хворіла", "Я шокована. Ця людина 30 числа ще не вставала, а зараз пісні співає", – обурювалися в мережі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці і вийшла на зв'язок з шанувальниками.
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