Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Бабкіну запідозрили в брехні після коми

7.8т
Читати матеріал російською

Шанувальники російської співачки Надії Бабкіної, яка місяць знаходилася в лікарні, почали сумніватися в тому, що 70-річна артистка справді перенесла важку хворобу.

Зокрема, обговорення викликало нове відео знаменитості в Instagram.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

zahav.ru

Так, у соцмережах Бабкіна опублікувала ролик, в якому привітала шанувальників з Днем Перемоги. У кадрі Надія з'явилася в червоному піджаку, із зачіскою та яскравим макіяжем.

Шанувальників обурило нове відео знаменитості. Вони вирішили, що Бабкіна всіх обманула.

"Не схоже, що людина хворіла. А хворіла взагалі? Як неприємно на неї дивитися, забрехалася", "Вона не хворіла", "Вона була на пластичній операції, а не хворіла", "Я шокована. Ця людина 30 числа ще не вставала, а зараз пісні співає", – обурювалися в мережі.

"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми
"Людей за дурнів тримають!" Бабкіну запідозрили в брехні після коми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Бабкіна, яка близько місяця знаходилася в лікарні, вперше після хвороби з'явилася на публіці і вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
14
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги