Бабкіна звернулася до лікарів у Комунарці з несподіваним проханням: подробиці

Анна Міхно люди 11:13, 16.04.2020 Оновлено: 11:16, 16.04.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка була госпіталізована в лікарню в Комунарці з двосторонньою пневмонією, звернулася до лікарів з проханням – перевести її до іншого шпиталю.

Про це пише видання МК.

Надія Бабкіна
spletnik.ru

Так, повідомляється, що, незважаючи на все ще важкий стан, знаменитість не захотіла більше залишатися в Комунарці та попросила, щоб її перевезли в "зірковий" військовий шпиталь, в якому колись проходило лікування багато артистів, серед яких Йосип Кобзон, Лідія Федосєєва-Шукшина.

Відомо, що в шпиталі Бабкіна лежить в окремій палаті. Журналісти також дізналися, що там виділили цілий багатоповерховий корпус для хворих коронавірусом.

Надія Бабкіна
eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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