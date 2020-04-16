Бабкіна звернулася до лікарів у Комунарці з несподіваним проханням: подробиці

Російська співачка Надія Бабкіна, яка була госпіталізована в лікарню в Комунарці з двосторонньою пневмонією, звернулася до лікарів з проханням – перевести її до іншого шпиталю.
Про це пише видання МК.
Надія Бабкіна
spletnik.ru
Так, повідомляється, що, незважаючи на все ще важкий стан, знаменитість не захотіла більше залишатися в Комунарці та попросила, щоб її перевезли в "зірковий" військовий шпиталь, в якому колись проходило лікування багато артистів, серед яких Йосип Кобзон, Лідія Федосєєва-Шукшина.
Відомо, що в шпиталі Бабкіна лежить в окремій палаті. Журналісти також дізналися, що там виділили цілий багатоповерховий корпус для хворих коронавірусом.
Надія Бабкіна
eg.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.
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