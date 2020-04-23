Бабкіна вперше вийшла на зв'язок після коми: співачка зателефонувала синові

Анна Міхно люди 10:57, 23.04.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії, вперше після коми вийшла на зв'язок і зателефонувала своєму синові.

Про це в коментарі РІА Новини розповів виконавчий директор театру "Російська пісня" Антон Собянін.

Надія Бабкіна
Instagram @ngbabkina

Зокрема, Собянін спростував повідомлення про те, що 70-річна артистка не може говорити. За його словами, Бабкіна дзвонила своєму синові.

"Надія Георгіївна в свідомості, вона говорити може. Їй це поки важко, але вона зателефонувала найближчій людині – синові, все добре", – заявив виконавчий директор.

Надія Бабкіна
Instagram @ngbabkina

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.

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