Бабкіна розповіла Галкіну, як перенесла кому: бачила світло, не чула голосів
Радянська і російська співачка Надія Бабкіна розповіла про відчуття під час перенесеної коми. Так, за її словами, під час повернення в свідомість 70-річна артистка бачила світло, але не чула ніяких голосів.
Так, в березні 2020 року Бабкіна була госпіталізована з важкою формою коронавірусу. Лікарі підключали її до апарату ШВЛ, а потім артистка впала в кому. Про свої відчуття вона вперше розповіла в ефірі YouTube-шоу "Музикаліті" (дивіться відео в кінці новини).
В ході шоу співачка розповіла, що під час перебування в комі бачила якусь велику центрифугу. У момент виходу Бабкіної з коми центрифуга зупинилася, та побачила світ і прийшла до тями.
"Так, є світло в кінці тунелю, я його бачила. Цее світло не біле, а сріблясте. Голосу ніякого не чула. Страшно було", – додала співачка.
У червні 2020 року Бабкіна розповіла, що перед тим як захворіти коронавірусною інфекцією, дотримувалася всіх запобіжних заходів, а в медикаментозну кому була введена, тому що 80% її легень були уражені, а нирки зовсім відмовили. Також вона повідомила, що довго не могла вийти з коми, але чула те, що говорили лікарі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У березні 2020 року 70-річна співачка Надія Бабкіна потрапила в лікарню з двобічною пневмонією, викликаною коронавірусом.
Артистка була у важкому стані – вона не могла самостійно дихати, лікарі ввели її в стан медикаментозної коми.
Також стало відомо, що Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом.
У комі вона пролежала близько 2 тижнів, після чого прийшла до тями.
Про повне одужання Бабкіна повідомила в кінці квітня. І вже 2 травня вона вперше з'явилася на публіці після хвороби.