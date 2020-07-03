Бабкіна розповіла Галкіну, як перенесла кому: бачила світло, не чула голосів

Радянська і російська співачка Надія Бабкіна розповіла про відчуття під час перенесеної коми. Так, за її словами, під час повернення в свідомість 70-річна артистка бачила світло, але не чула ніяких голосів.

Так, в березні 2020 року Бабкіна була госпіталізована з важкою формою коронавірусу. Лікарі підключали її до апарату ШВЛ, а потім артистка впала в кому. Про свої відчуття вона вперше розповіла в ефірі YouTube-шоу "Музикаліті" (дивіться відео в кінці новини).

В ході шоу співачка розповіла, що під час перебування в комі бачила якусь велику центрифугу. У момент виходу Бабкіної з коми центрифуга зупинилася, та побачила світ і прийшла до тями.

Надія Бабкіна перенесла кому через коронавірус Газета.Ру

"Так, є світло в кінці тунелю, я його бачила. Цее світло не біле, а сріблясте. Голосу ніякого не чула. Страшно було", – додала співачка.

У червні 2020 року Бабкіна розповіла, що перед тим як захворіти коронавірусною інфекцією, дотримувалася всіх запобіжних заходів, а в медикаментозну кому була введена, тому що 80% її легень були уражені, а нирки зовсім відмовили. Також вона повідомила, що довго не могла вийти з коми, але чула те, що говорили лікарі.

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