Бабкіна про творчість Maruv: жахливо, нагадує хворобу – імпотенцію в голові

Крістіна Долматова Люди 19:07, 3.07.2020

Радянська і російська співачка Надія Бабкіна розкритикувала пісню української співачки Maruv під назвою "Новая сила киски".

Так, в ефірі YouTube-шоу "Музыкалити", артистка заявила, що дана композиція підійшла б для нічного клубу, адже музика в ній непогана, але текст вона вважає "жахливим". Зазначимо, що в пісні звучать такі слова: "Почитай вслух мою киску, она как ириска. Возьми меня, я близко, здесь вовсе не кисло... Моя киска без прописки, налей мне виски" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Надія Бабкіна скріншот з відео

"Пісня може спокійно звучати в клубах, під неї можна відриватися. Хороша ритмічна основа в ній, хороший бас, але текст – жахливий. Куди ми котимося? Раніше і поезія була і слова гідні, ці пісні могли йти на століття. Але дана композиція не може йти на століття. Краще б вокалізмом брала. Тому мені подобається тільки музика, а поезія там відпочиває", – висловилася співачка.

Також Бабкіна додала, що, на її думку, коли роблять багато акцентів в піснях на еротиці та секс – це хвороба.

"Коли багато акцентів роблять на ось ці еротики, на секс, мені нагадує хворобу суспільства. Мабуть вже ніхто не може, і треба якось себе збуджувати. Тобто повна імпотенція... ще й в голові", – підсумувала співачка.

Надія Бабкіна в шоу "Музыкалити" скриншот с видео

Зазначимо, що пісню "Новая сила киски" Maruv виконала в рамках свого нового провокаційного проєкту "Шлакоблочина" разом з репером Kyivstoner.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надія Бабкіна, яка в березні 2020 року була госпіталізована з важкою формою коронавірусу, розповіла про відчуття під час перенесеної коми.

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